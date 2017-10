José Antonio Kast en Enade: "Yo no soy Trump, soy claramente más buenmozo"

El candidato presidencial independiente, José Antonio Kast, realizó una particula presentación en el foro Enade 2017, donde quiso sacar las "caricaturas" que, según él, han hecho sobre sus ideas y propuestas.

"Yo no soy Trump, soy claramente más buenmozo, tengo más hijos, me caricaturizan como que soy racista y xenófoobo y no lo soy", señaló el ex UDI, con fotos del presidente de Estados Unidos de fondo junto a imágenes del Ku Klux Klan y el líder fascista italiano Benito Mussolini.

"Los fascistas son los que dirigen Cuba, Corea del Norte y Venezuela", expresó el postulante de derecha, quien recibió los aplausos de los presentes, quienes momentos antes habían abucheado un video del postulante Marco Enríquez-Ominami.

Luego, Kast mostró imágenes de una cruz y de su familia. "Yo creo en Dios, creo en la patria, creo en la familia", afirmó el abanderado.

Tras esto, el candidato afirmó que se debe trabajar para que dos candidatos de derecha (Piñera y él mismo) pasen a segunda vuelta, ya que teme que las reformas sigan afectando al país. "Esto es lo que nos espera el 2022 si no hacemos las cosas bien", afirmó, mostrando fotos de los diputados Giorgio Jackson y Gabriel Boric.