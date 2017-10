Candidatos presidenciales participan en el debate de la Archi

Los ocho candidatos presidenciales participan en el debate organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi).

Se trata del segundo foro en que todos los postulantes a La Moneda enfrentarán sus posturas.

La abanderada de la DC, Carolina Goic, fue consultada respecto a la situación de La Araucanía, asegurando que "la violencia es algo que debemos condenar".

"Si fuera Presidenta tendría una unidad como Gobierno y mantendría una sola línea (...) mi desafío es cómo propiciamos más diálogo", dijo.

La candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, le encaró a José Antonio Kast su defensa de la tenencia de armas. "Está poniendo en riesgo, por un tema electoral, a los chilenos. Lo más peligroso es tener armas en las casas", dijo la periodista. Y el diputado independiente le respondió: "Usted no conoce la realidad de las personas asaltadas".

El candidato Alejandro Guillier se refirió a la polémica en la Municipalidad de San Ramón y su vinculación con el narcotráfico.

"Como no tengo vínculos con el narcotráfico, no me afecta", dijo, y lamentó "que algunos candidatos traten de sacar ventaja de algo que saben que no es verdad". Además, defendió que quienes firmaron por su candidatura es "gente sencilla, más mujeres que hombres, y más de tercera edad que joven". "No es bueno andar estigmatizando", sostuvo.

Piñera dijo que "cuando todos los candidatos atacan a uno es porque vamos bien" y defendió que durante su administración la delincuencia bajó, lo que no fue compartido por Alejandro Navarro, quien le reclamó: "No mientas más".