Aleuy: "Permanezco en el Gobierno en la medida que la Presidenta lo determine"

El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, realizó durante esta tarde su primera actividad pública luego de usar sus feriados legales, a los que recurrió luego de la polémica con otros integrantes del gobierno por la Operación Huracán.

La autoridad se reunió con el intendente Claudio Orrego y el fiscal Regional Metropolitano Sur, Raúl Guzmán, para evaluar la situación en la población La Legua tras la serie de balaceras en la zona.

Consultado por su continuidad en el cargo, Aleuy afirmó que no tenía problemas con las situaciones ocurridas con respecto a La Araucanía. "No tengo condiciones, en el puesto que desempeño, de molestarme. No tiene que ver con eso, tiene que ver con un periodo largo y una cantidad intensa de trabajo y, por lo tanto, requería tomar algunos días de vacaciones. Permanezco en el Gobierno en la medida que la Presidenta lo determine", expresó.

Aleuy también desestimó opinar sobre la determinación de la Corte Suprema, que ayer dejó en libertad a los comuneros que resultaron detenidos por el operativo policial.