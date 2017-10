Diputado UDI y programa de Beatriz Sánchez: "No le faltó ninguna propuesta demagógica"

"Comenzaron los ofertones de campaña". Así reaccionó el diputado de la UDI, Jaime Bellolio, al programa que hoy presentó la candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez. El texto de la abanderada tiene 202 páginas e incluye temas como posibilitar la eutanasia, 100% de gratuidad en Educación, terminar con el Crédito con Aval del Estado (CAE) y el fin de las AFPs.

"Son perfectamente poco creíbles. No le faltó ninguna propuesta demagógica ni populista que ofrecer ¿Por qué? Porque las ofrece todas porque están ahí en las encuestas. No hay una cuestión de convicción y cuando uno le pregunta ¿Y por qué quiere hacer eso y cómo lo va a hacer? No hay ninguna respuesta son simplemente eslóganes de campaña", criticó el parlamentario.

Según Emol , otro que rechazó las ideas propuestas por Sánchez fue el RN, Nicolás Monckeberg: "Quisiera emplazarla a ella que actúe con seriedad no es posible que una candidata prepara un programa de Gobierno - hace una lista de ofertones - y no es capaz de explicar cómo lo va a hacer. En el debate presidencial le preguntan cuánto es la deuda de Chile, ella sencillamente no contesta y no sabe. Un candidato presidencial no puede prometer nada sino sabe siquiera cuánto es la deuda del país porque para cumplir lo que se promete hay que saber con cuántos recursos se va a contar", consigna dicho medio.