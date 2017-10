Alejandro Navarro: "Yo he tirado monedas, pero no las manos"

09:25 El candidato presidencial dijo que volvería a lanzarle monedas a Sebastián Piñera. "No es una agresión, es un acto de indignación", dijo.

El candidato presidencial, Alejandro Navarro, dijo que no se arrepiente de haberle lanzado monedas a Sebastián Piñera durante el debate de la Archi.

"Tirar monedas a Piñera no es una agresión, es acto de indignación. Lo volvería a hacer", dijo a radio Duna.

"Yo he tirado monedas, pero no las manos. Hay otros que tiran las manos y les sale gratis, porque hay impunidad", recalcó.

El parlamentario también declaró que se dedicará a recorrer Chile "para pasar a Alejandro Guillier. Esto se define en quién saque una décima más. Lo único cierto es que hay segunda vuelta y que Piñera pasa, lo que está en cuestión es quién pasa a segunda vuelta. Vamos a evaluar, yo estoy disponible. No me interesa participar en un Gobierno que no tenga como objetivo eliminar las AFP".

Navarro sostuvo que "mi única chance es la ciudadanía, no me quieren mucho en La Moneda ni he sido regalón en el PS. Esta democracia la quiero cambiar, tener un camino, una vía chilena a una democracia donde el pueblo sea el soberano".