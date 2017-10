Matías del Río a Navarro en dura discusión: “Usted no está a la altura en esta carrera”

Una fuerte discusión tuvieron el periodista Matías del Río y el candidato presidencial, Alejandro Navarro, durante el programa “Estación Moneda”, que realizan La Tercera y las radios Zero y Duna.

El debate partió debido a la defensa que realizó Navarro del acto de lanzarle monedas al candidato de Chile Vamos y ex presidente, Sebastián Piñera.

“Ha hablado dos veces de valentía. Creo que lo que hizo fue una cobardía. Creo que usted no debiera estar sentado aquí”, dijo Del Río.

El aspirante a la Presidencia, entonces, contestó que “si eso representa la opinión del panel y de la radio, entonces me voy. Si voy a permanecer aquí y tu crees que no debería estar aquí, entonces o me voy yo o te vas tú. Es una descalificación que no te acepto”.

Del Río reconoció que sus dichos eran una “descortesía”, pero planteó que “yo no soy dueño de la radio, por lo tanto no yo quien estima que usted esté aquí o no. A mí me toca profesionalmente estar acá. Pensé no venir, vengo exactamente porque creo en la democracia”

“Creo que no debería venir, no es nada personal, porque no tengo nada personal con usted. Sencillamente es con el acto que usted hizo, porque creo que le quita dignidad a las candidaturas presidenciales. Creo que usted no estuvo a la altura y no está a la altura en esta carrera de una competencia democrática limpia”, dijo Del Río.