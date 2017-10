Navarro dijo que "no he sido peón de nadie en mi vida"

El candidato presidencial, Alejandro Navarro, negó ser el caballo de batalla de Alejandro Guillier en la Nueva Mayoría.

"No he sido peón de nadie en mi vida, tengo un espíritu rebelde y lo de Guillier fue resuelto por la Nueva Mayoría, si el candidato no da es un tema de aquellos. Mi tema con la derecha y Piñera es una decisión política, nuestro domicilio político está en la izquierda y con la ciudadanía", dijo en el ciclo #SiYoFueraPresidente

El senador comentó que "yo renuncié al Partido Socialista pero no al socialismo, había una oportunidad histórica de formar una sociedad política de izquierda y así lo vimos algunos".

Consultado nuevamente sobre su actitud al lanzarle monedas a Sebastián Piñera durante el debate de la Archi, el parlamentario manifestó que "no me parece una falta de respeto, hubo descortesía, como dijo Carlos Peña en el contexto aristotélico. El centrar el debate en las monedas da cuenta del sistema de la política en Chile, si no hubiéramos pasado a las ideas. Hubo un emplazamiento a Piñera reiterado. Los medios toman los que ellos estiman qué es importante. No he visto ninguna otra noticia. No hay ingenuidad política, hay una decisión política, abrir un debate de fondo del financiamiento del sistema".