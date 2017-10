Tribunal Supremo del PS expulsó a militantes para evitar que vuelvan "a ingresar por la ventana cualquier día"

El presidente del Tribunal Supremo del Partido Socialista, Reinaldo Flores, se refirió a la decisión de expulsar a cuatro militantes -entre ellos el alcalde Miguel Ángel Aguilera-, tras la investigación por supuestos vínculos entre personas que trabajan en el municipio de San Ramón y narcotraficantes.

El viernes el edil y sus asesores renunciaron en forma voluntaria al partido, lo que a su juicio, "nos parece sumamente mal".

"Me parece que los partidos políticos son asociaciones de ciudadanos voluntarios y tienen que someterse a las reglas y ellos no lo hicieron. Decidimos actuar de la misma manera en que actuamos en otra oportunidad, porque estimamos que los partidos políticos debemos que tener control de los padrones, no es suficiente para nosotros como asociación de ciudadanos, como partido político, que el Servel nos haga la fiscalización, nos haga la auditoría mes a mes como lo hace y que los militantes simplemente se desentiendan yendo a renunciar a un tercero que es el Servel", dijo a Tele13 Radio

"En el estatuto nuestro hay una ley respecto a los expulsados y que dice relación con que para volver a ingresar al partido tienen que obligatoriamente pasar por un congreso general ordinario que se produce cada dos años. Si permitimos que se vayan, ellos podrían ingresar por la ventana cualquier día, cumpliendo con los requisitos", agregó.

Flores comentó que "ayer notificamos a Aguilera y estamos en proceso de notificación del resto. Hoy circularán con más detalles los fundamentos jurídicos y de hecho del fallo. Puedo adelantar que existen normas, que ningún funcionario público puede usar su cargo para tener aprovechamiento privado tanto en el orden monetario como de poder. En el reportaje ha quedado claro que al menos se han producido algunas contrataciones que son dignas de revisar como algunas personas que no cumplían con los requisitos. (...) Nuestros estándares no son solo legales, son éticos", enfatizó.