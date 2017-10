Guillier y capitalización de TVN: "Que pidan plata y no digan para qué, me tiene muy incómodo"

En entrevista con el matinal "Mucho Gusto" de Mega, el candidato presidencial y senador por Antofagasta, Alejandro Guillier, dijo que se encuentra incómodo ante el proyecyo de capitalización de TVN que la Cámara Alta revisará hoy en sesión extraordinaria.

"Tengo serias aprensiones, porque la TV pública tiene que justificarse por un proyecto. No le pueden pedir plata (al Congreso) si no hay un proyecto que diga "esto es lo que quiero hacer".

El parlamentario dijo además que "que me pidan plata y no me digan para qué, me tiene muy incómodo".

"Manden el proyecto" emplazó Guillier a la estación. "No tengo ningún problema, me encanta la TV pública, pero quiero ver el proyecto para ver si eso es tv pública".