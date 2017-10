Kast sobre inmigrantes: "La prioridad son los chilenos"

El independiente que quiere llegar a La Moneda, José Antonio Kast, explicó cuáles son sus planes respecto a la inmigración en nuestro país. "La persona que entre como turista, entonces saldrá como turista".

"Existen extranjeros que llegan a Chile traídos por las mafias que luego las abandonan. Luego van y recurren a otros inescrupulosos que les hacen contratos falsos para regularizar su situación", dijo a Digital FM

El candidato presidencial dijo que si llega a La Moneda primero

Sobre si existirán programas de empleos para migrantes, Kast fue enfático: "Hoy tenemos una realidad dura con nuestros compatriotas. Muchos preguntan por qué si son habitantes por tantos años se prioriza a alguien que viene de otros país. Tenemos necesidades urgentes para los chilenos y estamos de puertas abiertas con los migrantes.".

Y agregó que hoy existen más de dos millones de chilenos pobres y más de 600 mil en "extrema pobreza". "Hay un dicho que la caridad comienza por casa", sostuvo.

Consultado si no consideraba sus declaraciones discriminatorias, el candidato independiente señaló que "la discriminación es arbitraria. Si alguien que no ha regularizado su condición de permanencia, no tiene la misma condición que un chileno".

En relación a los profesionales extranjeros, como los médicos residentes en Chile, Kast agregó que entiende que la necesidad en nuestro país de médicos es alta.

. Yo espero que se incorporen como servidores públicos en nuestro país".

Y explicó que para los médicos extranjeros, será necesario darle un curso de capacitación para que no reprueben el Eunacom. "".