Enríquez-Ominami acusó a Guillier de "ineptitud política"

El candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami acusó a Alejandro Guillier de "ineptitud política", al no explicitar su apoyo en caso de no pasar a segunda vuelta.

"Si estoy en segunda vuelta y está Piñera, yo puedo sospechar que él (Guillier) va a volver a votar por Piñera y como no me respondió, yo no confío en él. Si paso a segunda vuelta que él diga que vota por mí. Después de lo que hizo el viernes aumenta mi desconfianza de su ineptitud política (...) Es una ineptitud política, es un irresponsable, en estas condiciones no hay unidad en segunda vuelta, no confío hasta que él no diga que va a votar por mi en segunda vuelta. Después de eso habrá una reunión, en vez de mandarme emisarios", dijo al prorgrama Estación Moneda , organizado por La Tercera, radio Duna y radio Zero.

El líder del PRO sostuvo que el senador "va a necesitar la unidad de centro izquierda, la elección está partiendo. Creo que es un error, creo que no es entender nada, es tan independiente que no sabe de dónde viene ni dónde va".

El cineasta manifestó que Guillier "sabe que su segunda opción soy yo, sabe que soy el más preparado para enfrentar a Piñera. Creo que Frei era más que él, era políticamente mejor que Guillier. Gobernar un país requiere coraje y audacia. Veo su franja... nada, los debates... arranca. Juntarse para él conmigo es muy caro. Tengo la sospecha que no lo va a hacer, lleva un año escapándose".