Ex director ejecutivo: "Hay que profesionalizar el directorio de TVN"

En una semana que estuvo marcada por la discusión en el Senado del proyecto de capitalización de TVN, el abogado y ex director ejecutivo de ese canal, Mauro Valdés, se refirió a la situación en la que se encuentra la señal estatal.

, quien ocupó el máximo cargo ejecutivo del canal entre agosto de 2010 y junio de 2014, dijo a La Segunda que la señal aún está muy ligada a la lógica de la transición y que eso, "es uno de los puntos estructurales que le restan competitividad.y un directorio profesional".

"El ADN de TVN es tender hacia la unidad y, por lo tanto, es una programación mucho más bondadosa (...) TVN no es una televisión opinante y el periodismo chileno esta constituido fuertemente por la opinión", dijo Valdés.

Para el ex director ejecutivo, además, el directorio cuoteado políticamente debe finalizar. "Hay que profesionalizarlo, no necesariamente tienen que ser representantes de bancadas. Porque los equilibrios no están en lo minutos o en el famoso cronómetro. Eso se instauró y todo el mundo lo aprobó en TVN".

Además Valdés habló de un "cofinanciamiento del Estado para espacios como programas culturales infantiles, regionales y educacionales. Excepto Prensa".