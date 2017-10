Diputados votarán el informe sobre la comisión Exalmar 10 días antes de las elecciones

El presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza (PS), confirmó que el informe de la comisión investigadora por el caso Exalmar se votará en Sala el jueves 9 de noviembre, tan solo 10 días antes de las elecciones presidenciales fijadas para el 19 del mismo mes.

El documento reprocha ética y políticamente al ex Presidente y candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, por las inversiones de Bancard en la pesquera peruana durante el juicio con el país vecino por el límite marítimo en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Espinoza señaló a radio Cooperativa que "no podemos negar que hay sectores políticos que no quieren que este informe sea visto, pero por más que las bancadas quisieran adoptar otro camino, no vamos a esperar un pronunciamiento de la Comisión de Ética, porque estaríamos marcando un precedente nefasto".

Desde la oposición cuestionarion la fecha en la que el informe será votado, asegurando que también está afectado a los casos de "copy-paste" que se detectaron en el Congreso hace algún tiempo.

"Es absolutamente impropio e impresentable que un informe de comisión investigadora plagiado, copiado de internet, se termine debatiendo y votando. Nosotros le estamos pidiendo a la Comisión de Ética que impida que los diputados voten o debatan un informe plagiado", dijo el RN Nicolás Monckeberg.

El informe había sido retirado retirado para corregir los problemas formales, pero el secretario de la Corporación, Miguel Landeros, confirmó que el documento que se pondrá a consideración de la Sala será el mismo que aprobó la comisión; es decir, sin modificaciones, incluyendo el copy-paste.