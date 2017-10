Presidente de Evópoli: “Hay sectores de la UDI que juegan a dos bandas entre Piñera y Kast”

El presidente de Evópoli y actual candidato a diputado, Francisco Undurraga, aseguró que en la UDi “hay sectores que juegan a dos bandas entre (Sebastián) Piñera y (José Antonio) Kast”. El que busca un escaño en la Cámara Baja por el distrito 11 hizo un llamado al gremialismo para adoptar una postura más clara respecto a las elecciones del 19 de noviembre.

Undurraga, en conversación con La Tercera , dijo que “lo que tenemos que hacer es ser claros y definir que el candidato es Sebastián Piñera y no existe otro. Nadie puede jugar a dos bandas aquí (…) Cuando tenemos alcaldesas que se están jugando por candidatos que van por fuera, se está jugando de una u otra manera a dos bandas. Yo veo que hay sectores de la UDI que juegan a dos bandas entre Piñera y Kast. Lo importante es la unidad y la unidad se construye en base a un proyecto que se llama Chile Vamos y con un candidato que es Sebastián Piñera”.

El líder de Evópoli, además, aseguró que “la UDI tiene que redefinir su problema interno. Hay diputados y candidatos al Parlamento que están a favor del matrimonio igualitario. Entonces, ¿quiénes son los que se van a restar de la votación de Sebastián Piñera? La CEP nos da luces de que en relación a los últimos dichos de dirigentes de la UDI, hay una desconexión clara entre la realidad y lo que ellos piensan. La gente a nosotros nos está pidiendo unidad, pero con claridad”.

Finalmente emplazó a su par del gremialismo: “Jacqueline (van Rysselberghe) se equivocó al amenazar que Piñera no tendrá los votos de la UDI si se acerca al eje liberal. Se equivocó. Los votos no son de ningún partido, son de las personas, y ellas son las que van a votar. No hay votantes que sean corderos”.