Esposa de Kast: “El tema del aborto es una falacia tremenda"

Una extensa entrevista concedió hoy Pia Ariásola, esposa de José Antonio Kast, a la Revista Sábado. En ella, contó diversas historias junto a su pareja y compartió sus impresiones en diversos temas valóricos.

“El tema del aborto es una falacia tremenda, sobre todo como está en esta ley (de tres causales). Aborto es matar un hijo en el viente materno. Además, que es muy cruel, porque tú lo sacas a pedazos”, opinó. Sobre ese mismo tema añadió que "una mujer que decide libre y conscientemente matar a un hijo en su viente materno, está en un estado de desesperación muy grave. Además esa persona que aborta, no sabe que es una opción que le va a doler toda la vida”.

Otra temática polémica que abordó fue el de las familias homoparentales y fue enfática en rechazar la posibilidad de que parejas del mismo sexo puedan adoptar. Incluso, ante la posibilidad de que alguno de sus hijos fuera gay y quisiera hacerlo, opinó que “lo abrazaría, si es mi hijo, pero trataría de aconsejarlo que no adoptara. Que se una a otra persona es problema de él, pero la adopción es un tema muy grave. Porque al final está le bien de los niños de por medio. Yo no sé cómo la gente no ve que de alguna manera hay un bien que trasciende a la autocomplacencia. Porque las familias que funcionan y que son el lugar donde mejor puede estar un niño, están conformadas por un hombre y una mujer”.

La inmigración es otra realidad actual del país que ha estado muy presente en la campaña. Sobre esto comentó que “a los haitianos los traen engañados, los traen con contrato de trabajo y después los abandonan a la miseria más absoluta. Me encantaría acogerlos dignamente. El problema es que Chile no tiene capacidad”.

Finalmenté se refirió a la elección presidencial del próximo mes: “A la luz de que Piñera apareció abrazado con el Movilh y respaldando el matrimonio igualitario, para mí dejó completamente de ser opción en segunda vuelta”.