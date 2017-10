Tras el guiño a Guillier, Goic le recordó a la ministra de Educación el aporte de la DC a las reformas

Las declaraciones de la ministra de Educación , Adriana Delpiano, provocó una contundente respuesta de la candidata presidencial de la DC, Carolina Goic. En entrevista con El Mercurio , la secretaria de Estado había asegurado que es Alejandro Guillier quien "representa la consolidación de las reformas y continuar con una mirada de centroizquierda progresista que creo que le ha hecho bien a este país".

Por ello, la otra candidata oficialista dijo que "la ministra de Educación sabe el aporte que ha hecho la DC para sacar adelante las reformas". En esa línea dijo que su partido ha sido clave en "resolver muchas veces las deficiencias en el diseño de estas reformas".

Goic contó que "conversé con ella en la mañana y, probablemente, de una entrevista más larga se toman algunos aspectos". Y enfatizó que "no hay duda del respaldo que ha dado la DC lealmente a este Gobierno, pero también a mí me parece que hay que hacerse cargo de los errores y eso es lo que yo extraño en algunos sectores. Nosotros no somos la candidatura de la retroexcavadora".