Ex presidente de Adimark: “Concluir basándose en la CEP que Piñera tiene ganada la elección es un grave error político”

El ex presidente y fundador de la empresa Adimark, Roberto Méndez, aseguró que sería un “error político y estratégico” que en base a la última CEP se dé por ganador al candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera. “si los jóvenes y la gente de nivel socioeconómico bajo votan el resultado sería otro”, afirmó.

Méndez, en entrevista con El Mercurio , dijo que “concluir basándose en la encuesta CEP que Piñera tiene ganada la elección, es un grave error político y estratégico. La segunda vuelta es completamente incierta con este resultado. No había visto jamás en una encuesta con voto en urna un 33,4% de no voto. Nadie captó eso, e incluso si tomas entre julio y agosto, el no voto aumenta. Eso te demuestra cómo se está moviendo la opinión pública”.

Además, agregó que “la abstención podría alterar dramáticamente el resultado, porque no es que vote más o menos gente (...) Si los jóvenes y la gente de nivel bajo fueran masivamente a votar, el resultado de esta encuesta sería distinto. Mucha gente se dio cuenta de esto, y de la noche a la mañana salió una campaña para ir a votar.

El actual académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica cree que el rechazo de los ciudadanos a la política ha resultado ser la variable más difícil para estimar cuántas personas votarán en las elecciones del próximo 19 de noviembre: “Había una abstención del 20% o 30%, pero nadie le daba importancia. Hoy ocurre que la abstención va a ser del orden del 50% o más”, concluyó.