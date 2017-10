Piñera por anuncio de cambios a la Ley Antiterrorista: “Significa privar a Chile de una práctica necesaria”

Esta mañana el ministro del Interior, Mario Fernández, anunció que redactarán modificaciones a la prisión preventiva y la Ley Antiterrorista tras la libertad de los once comuneros mapuche que resultaron inocentes luego de ser sindicados como los responsables de la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay. Sebastián Piñera dijo que “significa privar a Chile de una práctica necesaria”.

Piñera, que entregó nuevamente sus propuestas en transporte público con el anuncio de la Línea 10 del Metro, afirmó que “toda democracia debe tener la obligación de combatir al terrorismo con toda la fuerza de la voluntad y rigor de la ley, por lo tanto el proyecto del Gobierno de traspasar la Ley Antiterrorista al Código Penal en la práctica significa privar a Chile de una práctica necesaria. Por eso vamos (en caso de ser electo) a perfeccionar la Ley Antiterrorista con testigos protegidos y vigilantes encubiertos”.

El ex director y fundador de Adimark, Roberto Méndez, aseguró que Piñera no tiene la elección ganada , a lo que éste respondió que “esta elección no está ganada, estamos en el lugar del privilegio, pero he aprendido que no hay que caer en la soberbia y triunfalismo. Las elecciones se ganan cuando se cuenta el último voto”.

Sobre el abanderado Alejandro Guillier quien lo sindicó como una persona que se enriqueció en Dictadura, el ingeniero comercial descartó hacer comentarios: “Yo no voy a responder las falsedades y bajezas y lamento que la desesperación haya hecho caer a Guillier en ataques”.

El plan en transporte de Sebastián Piñera es reforzar el metro en un plan a nivel nacional que beneficiará a las regiones con sus respectivos problemas en esta materia: “Será mucho más rápido, podrán regresar a sus casas más rápido, lo que significará mejor calidad de vida”.