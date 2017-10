Beatriz Sánchez dijo que su baja a las encuestas es porque la gente ahora la ve más como política

La candidata presesidencial del Frente Amplio (FA), Beatriz Sánchez, participó hoy del programa televisivo Tolerancia Cero. Allí, el panel le preguntó a qué cree que se debe su baja en las últimas encuestas y ella opinó que se debe a la

desconfiaza general del país hacia el sector político. "Cuando llevo más tiempo como candidata, más tiempo identificada con un sector político, cuando dejo de ser la periodista, (las cifras de) mis atributos comienzan a bajar. Y esa desconfianza hacia el sector es lo que quiero cambiar", dijo.

Al preguntarle si las peleas de su conglomerado pudieron afectarle, dijo que el FA siempre ha abogado por la transparencia, pero que "nunca hemos dicho que no vamos a tener discusiones y debates internos, que es la base de la democracia".

Respecto a qué hacer de cara a la segunda vuelta, y por qué su resistencia a asegurar una alianza de centro izquierda pensando en el balotaje, pidió no adelantar un debate. Aseguró que lo mejor es dejar que la gente vote, ver de qué manera lo hace y luego, en ese escenario optar. En esa línea dijo que "cualquier decisión que se tome va a ser de cara a las personas, no encerrados. Yo no soy dueña de los votos, los dueños de los votos son las personas".