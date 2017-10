Piñera presenta su nuevo plan de gobierno: costará U$ 14 mil millones

El ex presidente y candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, dará a conocer su programa de gobierno, el que se encuentra contenido en un documento denominado "Construyamos tiempos mejores para Chile".

El trabajo programático, sostiene el texto, se inició en abril de este año y fue realizado por 20 comisiones temáticas y 60 subcomisiones; contó con la participación de cerca de 1.000 expertos profesionales y académicos y, a él, se sumaron los resultados de diálogos de la sociedad civil y sugerencias que llegaron por medio de un portal electrónico.

El costo fiscal total del programa es de US$14 mil millones para la totalidad del periodo presidencial, lo que representa aproximadamente un 5,5% del PIB de un año. El programa implicará un gasto en régimen para los años posteriores al 2022 de US$4 mil 800 millones, es decir, un 1,8% del PIB de un año. La mayor cantidad se destina a "Envejecimiento Positivo y Pensiones Dignas" con US$3 mil millones (21,4%) y la agenda de desarrollo económico

para "Un País que Crece y Crea Empleos de Calidad" con US$2 mil 800 millones (20%).

En el documento, se plantea la idea de que el gobierno de la Nueva Mayoría sentó sus bases en un diagnóstico errado de las necesidades de la población y que, escoger al oficialismo, sería continuar en dicha senda.

En ese diagnóstico, el candidato de Chile Vamos, ofrece rescatar la unidad y el diálogo. "En nuestro gobierno, La Moneda volverá a ser un espacio de encuentro y diálogo, donde prevalecerá ante todo la colaboración la amistad cívica y la búsqueda de aquellos grandes acuerdos" dice el texto.

El programa, además, plantea que los ejes de un eventual gobierno de Chile Vamos estará

Específicamente, en materia económica, el programa plantea duplicar la tasa de crecimiento económico respecto del gobierno de Michelle Bachelet; aumentar la tasa de inversión en tres puntos porcentuales al final de los cuatro años de gobierno; duplicar la capacidad de crear nuevos empleos y llegar a cerca de 9 millones de personas empleada al fin del mandato y, reducir la pobreza en un tercio durante el gobierno y a la mitad en ocho años.

Algunas de las medidas planteadas en la materia, apuntan a reintegrar gradualmente el impuesto a nivel de empresas con los pagados por las personas y hacer converger la tasa de impuesto de primera categoría a los niveles promedio de los países de la OCDE. También el documento plantea reestructurar el Sistema de Evaluación Ambiental y fortalecer la libre competencia monitoreando el proceso de aprobación de fusiones y fortaleciendo la delación compensada.

En materia laboral, la candidatura de Chile Vamos plantea modernizar la legislación laboral, permitiendo que el máximo de 45 horas pueda ser distribuido en 4 días por acuerdo y mayor libertad para que los trabajadores pacten materias de jornadas extraordinarias. Además postula para la jornada parcial, el que sea posible pactar "bolsas de permisos" para fines de cuidado familiar o actividades escolares, que sean compensados en los 30 días siguientes.

También el documento plantea un contrato especial para el trabajo a distancia y la ampliación de los días de feriado legal de 15 días hábiles a 20 días hábiles, sujeto a la reducción de tres feriados.

El programa de Sebastián Piñera además propone "posibilitar cuando sea pertinente y resguardando los derechos básicos de los trabajadores, los pactos individuales de adaptabilidad laboral", además de mejorar la definición legal de servicios mínimos en caso de huelga y, derecho a sala cuna universal para madres trabajadoras con hijos menores de 2 años y padres que tengan la tuición del hijo.

En el texto también se plantea la creación de un nuevo sistema de capacitación, reconversión e intermediación laboral.

El programa de Sebastián Piñera además enumera una serie de medidas en materias de sectores productivos, como pesca, energía, agricultura, minería, o turismo donde, entre otras se estaca el restablecer la certeza jurídica de la propiedad de los derechos de agua de cualquier tipo, nuevos o antiguos; la creación de una Comisión Asesora Presidencial para una Política Nacional de Minería 2018-2050; la creación de mecanismos de diálogo y solución temprana de conflictos entre empresas mineras o energéticas y comunidades, exigir a las empresas distribuidoras de electricidad planes de contingencia ante cortes de suministro y establecer mecanismos de compensación.

También se ofrece la elaboración de una Política Nacional de Uso Sustentable de Leña, el que incluirá un plan de sustitución por una fuente menos contaminante.

En turismo, el programa de Sebastián Piñera plantea hacer de la actividad "un eje central del desarrollo del país" y en términos de infraestructura un mejoramiento de la Ruta 5, eliminar gradualmente las barreras en los peajes y el desarrollo de trenes urbanos e interurbanos en Antofagasta, La Serena-Coquimbo, Gran Valparaíso, Gran Concepción, Temuco-Padre Las Casas, Puerto Montt-Puerto Varas y Santiago-Valparaíso.

El programa del ex Presidente, además, postula la modernización de los caminos rurales, ampliar y modernizar los aeropuertos de Chacalluta (Arica), La Florida (La Serena) y El Tepual (Puerto Montt), además de analizar el uso de los terminales Diego Aracena (Iquique) y Carriel Sur (Concepción) como posibles nuevos aeropuertos internacionales.

En materia educacional, el programa de Sebastián Piñera, plantea establecer acceso universal y gratuito a la educación parvularia, entre ellas la creación de una subvención regular y preferencial que permita a las familias elegir un jardin a partir de los dos años y cuyo alcance se estima en 500 mil niños.

Sobre educación escolar, el programa plantea "devolver a los padres su derecho a elegir la educación de sus hijos y aportar voluntariamente a mejorar la calidad" y el restablecimiento del mérito como criterio de inclusión en el acceso a liceos emblemáticos y proyectos especiales de excelencia, por razones académicas, artísticas y deportivas. También se propone ampliar a 300 los Liceos Bicentenario.

En educación superior, el documento plantea el reforzamiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad y sostiene que mantendrá la gratuidad para los estudiantes que hayan accedido a ella "o tengan derecho a hacerlo en el futuro" y las becas para estudiantes del sexto y séptimo decil de ingresos que estudien en instituciones acreditadas.

Además se propone un Sistema Único de Créditos para los estudiantes, que sustituirá al Crédito con Aval del Estado (CAE) y al Fondo Solidario del Crédito Universitario. En este sistema, dice el documento, no tendrá intervención la banca y el crédito será a una tasa de interés de 2% anual. La cuata será "contingente al ingreso y progresiva, pero en ningún caso excederá el 10% de las remuneraciones". Además dice que ésta sólo se pagará cuando el alumno haya egresado tenga ingresos y que no se pagará si estos no se tienen o son demasiado bajos. La deuda se condonará después de 15 años de pago y el sistema tendrá requisitos de calidad para las instituciones y de mérito para los estudiantes.

El nuevo Sistema Solidario de Acceso a la Educación Superior y el acceso universal a la educación parvularia a partir de los dos años implicarán un costo total US$1.000 millones.

En ciencia y tecnología, además el programa plantea una serie de medidas en materia de nuevas tecnologías e investigación y desarrollo, entre ellas, conectar las comunas del país con fibra óptica e iluminar los principales espacios públicos del páis y mecanismos para estimular el desarrollo y la creación de empresas en el sector de la ciencia, la tecnología y la innovación.

El programa pone énfasis en la familia como centro de la política social, tanto como objetivo como medio para las intervenciones y ayudas del Estado. Propone crear el Ministerio de la Familia y Desarrollo Social y la Subsecretaría de Familia e impulsar políticas de conciliación de la vida laboral y familiar, incluyendo la promoción del trabajo a distancia, la incorporación de horarios más flexibles, la extensión gradual del feriado anual de vacaciones y la sala cuna universal, entre otras medidas.

En el ítem "Infancia protegida", el documento plantea crear una Comisión Permanente de Infancia, integrada por el Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo, para velar de la situación de los niños; elaborar una Política Nacional de Salud Mental y una de Deserción Escolar, así como también una relativa a la prevención y rehabilitación del consumo de drogas y alcohol. También proponen una agenda sobre abusos a niños y legislar contra la violencia a la infancia por internet.

Respecto a la pobreza, el plan propone mejorar el Ingreso Etico Familiar, ajustándolo al ciclo de vida y a las metas cumplidas por las familias y desarrollar una Política Nacional de Calle 2018-2022.

También formula proteger a la clase media con una intermediación laboral en caso de desempleo y un seguro contra enfermedades graves catastróficas para las familias tanto para Fonasa como para isapres.

Para los adultos mayores, plantea atención preferente y crear nuevas bonificaciones para las pensiones más bajas, las mujeres pensionadas y los pensionados de clase media, “de forma de mejorar sus pensiones y premiar a quienes posterguen la edad de jubilación. A estos últimos también se les permitirá realizar un retiro de libre disposición por hasta la mitad del mayor ahorro generado por la postergación”. Expone la necesidad de crear un sistema de apoyo a las familias en su rol de cuidado e integración de las personas mayores.

En materia de, propone aumentarlas "incrementando en 4 puntos la cotización obligatoria, con cargo al empleador, para fortalecer el ahorro previsional de sus trabajadores y mejorar sus pensiones futuras. En régimen esto significará un aumento de un 40% en las pensiones y beneficiará a los 5,2 millones de cotizantes actuales. Mejorar las, incrementando los aportes fiscales al Pilar Solidario en un 42%, para aumentar la Pensión Básica y el Aporte Previsional Solidario, extendiendo su cobertura hacia la clase media.con un complemento de sus pensiones con cargo fiscal para quienes hayan cotizado más de 20 años, el que aumentará cuando se postergue la edad de jubilación. Este beneficio favorecerá a 350 mil pensionados actuales y 50 mil nuevos cada año. Aumentar las pensiones de las mujeres con un complemento de sus pensiones con cargo fiscal para quienes hayan cotizado más de 16 años, el que también aumentará cuando se postergue la edad de jubilación. También se aumentará la rentabilidad del Bono por Hijo en el caso de los nacidos antes de julio de 2009 (...) Autorizar el retiro de un monto de libre disposición a quienes posterguen la edad de jubilación equivalente al 50% del mayor ahorro logrado fruto de dicha decisión”, entre otras medidas para promover la competencia de las AFP y del ahorro voluntario.

En el tema de la mujer, platea varias propuestas para prevenir y enfrentar la violencia de género (como ampliar su castigo durante el pololeo) así como también para promover la participación laboral femenina. Además propone reimpulsar el proyecto que modifica el régimen de sociedad conyugal permitiendo a la mujer administrar la sociedad y/o sus bienes propios y terminar con el impedimento legal de contraer segundas nupcias antes de los 270 días desde la disolución del vínculo por divorcio, nulidad o muerte.

En Salud, reitera el compromiso de reducir las listas de espera Auge, hacer más resolutivos y con mayor especialización los consultorios y Cesfam; implementar Ficha Clínica Online para todos los ciudadanos, terminar con las discriminaciones en el acceso por edad, género o preexistencias en isapres, mediante la creación de un Plan de Salud Universal y bajar el precio de los medicamentos.

En el área de discapacidad se contempla la detección temprana en jardines Junji, un subsidio para adultos mayores dependientes e introducir gradualmente la enseñanza de la lengua de señas en las escuelas y liceos, entre otras medidas.

Respecto a los, propone reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas, impulsando el diálogo con los mismos a través de los mecanismos de participación y consulta respectivos; crear el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y los Consejos de cada pueblo; establecer una Agencia de Desarrollo Indígena y Corporaciones Territoriales de Desarrollo Indígena; que puedan administrar los parques nacionales en beneficio de sus proyectos y elaborar un catastro definitivo de tierras, confeccionar un Registro Público de Tierras y Aguas Indígenas, y evaluar la política actual de entrega de tierras como mecanismo de reparación reconocido y comprometido por el Estado de Chile, entre varias otras propuestas.

Particularmente sobre, expone que hay que "crear un Consejo para la Paz en la Araucanía, “integrado por representantes del Estado, del pueblo mapuche así como de los agricultores, parceleros y organizaciones de la sociedad civil. Este Consejo servirá como instancia formal de diálogo entre todos los actores regionales, será abierto a todas las comunidades aunque exigirá una rechazo explícito a los métodos violentos, y su función principal será proponer recomendaciones para consolidar la paz social en la Araucanía”; poner en marcha el Plan Impulso Araucanía 2018-2026, y separar "la legítima reivindicación y demandas de los pueblos indígenas de los actos de violencia o terrorismo".

En materia de, propone implementar una política migratoria integral mediante un proceso de diálogo liderado por el Ministerio del Interior y ofrecer varios tipos de visas, incentivando la residencia a los graduados que quieran trabajar en Chile (como por ejemplo médicos especialistas) y facilitando la expulsión de quienes cometan delitos y rechazando el ingreso de quienes tengan antecedentes penales, judiciales o sean parte de redes de narcotráfico.

Respecto a la, plantea la modernización administrativa y operativa de las policías, incluyendo los sistemas de auditoría y de selección de personal administrativo y auditorías financieras contables externas, además de fomentar la postulación a las instituciones y actualizar sus estudios. Asimismo, propone las municipalidades puedan asumir funciones en el área de tránsito, emergencias y faltas relacionadas con las incivilidades a fin de focalizar la labor de Carabineros en prevención del delito. En el tema del narcotráfico y crimen organizado, propone que mediante reforma constitucional, el ciberespacio nacional se considerado medioambiente soberano con el mismo estatus del aire, mar y tierra.

El documento expone que de salir electo Piñera, se creará una Defensoría de las Víctimas que otorgue acceso a asistencia jurídica en el caso de los delitos violentos, fortaleciendo el Programa de Apoyo a Víctimas del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

También reitera la necesidad de "modificar la ley antiterrorista para mejorar su eficacia persecutoria, introduciendo nuevas herramientas como los agentes encubiertos, los informantes, las entregas vigiladas, la cooperación eficaz, la asistencia internacional, entre otros. Asimismo, crear un estatuto especial de protección para las víctimas y los testigos, peritos, agentes y cooperadores”.

Respecto a la justicia, sostiene que se debe hacer una reforma al sistema Procesal Civil, crear la justicia vecinal y modernizar la política penitenciaria, mientras que en el área de Derechos Humanos, se apoyará la tramitación del proyecto de ley que consagra el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, se perfeccionará la Ley Zamudio y promoverá una política de respeto por todas las personas en todos los colegios del país.

También plantea la actualización de delitos y penas en el Código Penal y agrega lo que ha sido la postura del candidato respecto, por ejemplo, a los presos de Punta Peuco: "Por razones humanitarias y de dignidad permitir que las personas de edad muy avanzada, o con enfermedades terminales graves, o que les impidan valerse por sí mismas, y que se encuentren cumpliendo condenas en cárceles, puedan sustituir la pena por arresto total en su propio domicilio”.

El documento propone modernizar la, respecto a deberes constitucionales (explicitar la prohibición de la tortura y consagrar expresamente el derecho a la propia imagen); modernizar las facultades del Ejecutivo y lograr un mejor equilibrio de poderes con el Congreso (entre esto, introduciendo la reelección

inmediata por una única vez o extendiendo el periodo a seis años y establecer un límite a la reelección de los parlamentarios).

El plan hace propuestas para modernizar el Congreso, entre ellas, reducir su número a 120 diputados y 40 senadores, y crear una a Contraloría General del Congreso Nacional para velar por la ejecución presupuestaria.

También plantea la necesidad de modernizar Contraloría General de la República, el Tribunal Constitucional y evaluar la incorporación del voto electrónico y anticipado, además de avanzar hacia un Estado menos burocrático. También propone eliminar la Segegob y dejar sólo a un vocero con caracter ministerial.

Para gestión de desastres naturales, plantea darle más atribuciones a los municipios, que es un eje central además para el ítem: "El foco de nuestra agenda descentralizadora serán los municipios de Chile, transfiriéndole competencias, recursos y

atribuciones en cuanto sea posible. Y en aquello que no sea factible, el proceso continuará con los gobiernos regionales".

El documento también propone la modernización de la institucionalidad de la libertad religiosa, promover lacon "Vale Cultura", un pase cultural para cada joven que cumpla 18 años que permita financiar el 50% del costo de cada bien o servicio cultural que se adquiera con el vale; ampliar los horarios y días de atención de los espacios culturales públicos, simplificar la postulación a fondos y reconocer todas las escuelas artísticas que cumplan requisitos de calidad estableciendo una subvención especial y crear un Liceos Artístico de Excelencia en las regiones del país.

En, plantea desarrollar un programa que reduzca a la mitad el déficit habitacional en un

plazo de seis años y terminar con todos los procesos de reconstrucción en curso, y promover la densificación de los ejes de transporte posibilitando a las familias

vivir cerca de esos ejes. También propone fusionar el Ministerio de Vivienda y Urbanismo con el Ministerio de Bienes Nacionales y crear el Ministerio de Ciudad, Vivienda y Territorio.

Enrepite que se reemplazará el Transantiago por un nuevo sistema denominado Transporte Tercer Milenio; impulsar las nueva líneas 7 (Renca-Vitacura), 8 (Santa Rosa), 9 (Pajaritos-Baquedano) y 10 (Macul, La Florida y Puente Alto), tranvías y trenes de cercanía en Santiago y las principales capitales regionales, nuevos sistemas de buses de mayor flexibilidad y calidad, 800 kilómetros de ciclovías, y la modernización del sistema de taxis. También diseñar una política nacional de estacionamientos y desarrollar vías peatonales y mixtas integradas con trenes urbanos y una flota especializada para el traslado de personas con dificultades de desplazamiento.

En, propone implementar el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y fortalecer el Servicio de Evaluación Ambiental. También planea crear la Estrategia Nacional de Control de Emisiones a la Atmosfera y un Fondo Climático Nacional, para la investigación científica, la generación de información, el diseño de medidas y la transferencia de tecnologías.

Crear el Consejo Nacional delCompetitivo y de Alto Rendimiento en vistas a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023 también es una de las propuestas, junto a otras propuestas sobre el cuidado animal, que incluye transformar el Zoológico Metropolitano de Santiago en un Eco Parque educativo y la reconversión progresiva del transporte urbano de carga que utilice

tracción animal.