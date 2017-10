Van Rysselberghe aseguró que la eliminación de logos en los votos "atenta contra la voluntad democrática"

La presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, se refirió a la eliminación de los logos en los votos para las próximas elecciones, afirmando que "así como está, puede alterar el mapa electoral".

"Creo que en algún sentido atenta contra la voluntad democrática", enfatizó en entrevista con Tele13 Radio

La timonel gremialista sostuvo que "más que buscar los culpables es cómo resolver el problema. Uno entiende que esto no era tema porque como era un sistema binomimal (...) hoy se cambió el sistema y el artículo no se modificó, error compartido entre el Servel y el legislador. El Servel debió haberse dado cuenta. Si en una elección la gente no es capaz de identificar el partido, estamos generando una distorsión a lo que debe representar el sistema proporcional, eso no se va a ver porque la gente no va a saber por quién votar".

La legisladora comentó que "lo conversé ayer con Patricio Santa María, más allá del tema legal uno tiene que cuidar la democracia, uno no puede generar distorsiones que alteran la ciudadanía. Hoy es difícil que la gente sepa por quién votar, pero además los pocos que saben no van a poder encontrarlos en el voto porque es una sábana que parece una lista de supermercado".