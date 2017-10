Alcalde Jadue acusó al Frente Amplio de actuar como una “mafia”

10:31 El edil de Recoleta reaccionó a los dichos de su par de Valparaíso, Jorge Sharp, quien pidió autocrítica a la nueva Mayoría. “Nunca he tenido que estar cuidándome de que me graben en una reunión”, sostuvo.

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, acusó al Frente Amplio de actuar como una “mafia”, en declaraciones al canal Via X.

En dicha conversación, Jadue reaccionó a los dichos del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, quien llamó a la Nueva Mayoría a realizar una autocrítica previo a cualquier tipo de conversación de cara a la segunda vuelta electoral.

“Le preguntaría a él cuál es la autocrítica del Frente Amplio antes de exigirle a la Nueva Mayoría. Yo no he escuchado ninguna autocrítica del Frente Amplio y no he escuchado que salgan a condenar esto de andarse grabando en las reuniones como los mafiosos” dijo el alcalde de Recoleta, según consignó El Mercurio.

Jadue, además dijo que “nunca he tenido que estar cuidándome de que me graben en una reunión y después me quieran hacer lo que le hicieron a Mayol. Eso es de una mafia que es brutal”.