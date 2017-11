Contraataque de Chadwick a Guillier: "No he mentido, no más flojera"

Un nuevo enfrentamiento se vivió esta tarde entre el entorno del candidato Sebastián Piñera con el de Alejandro Guillier. Andrés Chadwick, ex ministro del Interior del ahora candidato de Chile Vamos, respondió al comando de abanderado oficialista que lo había emplazado a "dejar de mentirle al país".

No he mentido. Guiller dijo no presentaría aún programa. Dp que haría “compendio”. Crítica de todos. Confusión total #No+flojera