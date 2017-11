Ministro del MOP aseguró que el programa de Piñera "tiene publicidad engañosa"

El ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, insistió en criticar el programa del candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, afirmando que "tiene publicidad engañosa".

"Lo que se omite es decir 'continuaremos', al no decirlo lo que hace es publicidad engañosa (...) Lo que sucede en el programa de Piñera es que se nombran 21 obras que están empezadas en nuestro Gobierno, lo que omiten es decir que las van a continuar", dijo a Tele13 Radio

El secretario de Estado manifestó que "quedó claro que se dieron cuenta que cometieron un error. (...) En Obras Públicas lo determinante es decir cuándo la obra va, el punto relevante es la decisión del punto sin retorno. En un Gobierno se inauguran obras donde el punto sin retorno se puso en el Gobierno anterior o dos Gobiernos anteriores".

"En el debate político se confrontan diferentes ideas, pido que se digan las cosas con la verdad de frente. (...) Las Obras Públicas son de Estado, tienen historia, trascienden a los Gobiernos, lo que no pueden hacer los programas de Gobierno es atribuírselas como propias, omitiendo el origen", recalcó.

El titular del MOP también negó que los ministros se hayan coordinado para criticar el programa del abanderado.

"No, para nada. En el caso mío reaccioné muy temprano y después vi que otros ministros hicieron lo mismo (...) Al ministro Furche le comenté y me dijo que iba a mirar el programa, pero no a través de La Moneda, sino que tenemos amistad (...) cada uno de nosotros tiene su propio cerebro", afirmó.