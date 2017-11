Kast pidió que el Servel se pronuncie por programa de gobierno y recolección de firmas de Guillier

12:13 Según el candidato independiente, el documento que el senador por Antofagasta entregó al momento de inscribir su candidatura, son "palabras bonitas, conceptos generales, pero no un programa de gobierno".

El diputado y candidato presidencial José Antonio Kast, solicitó al Servicio Electoral (Servel) un pronunciamiento respecto del programa de gobierno entregado por la carta oficialista, Alejandro Guillier y, por la recolección de las firmas para la candidatura, tras el escándalo en la municipalidad de San Ramón.

Kast realizó la petición, luego de que Guillier informó que el próximo 7 de noviembre dará a conocer un "compendio" de las medidas de su eventual gobierno.

El diputado acusó "fraude electoral" por parte del senador por Antofagasta, pues a su juicio, el documento que entregó al Servel al inscribir su candidatura, vulnera la ley. "Son palabras bonitas, conceptos generales, pero no es un programa de gobierno", dijo Kast.

El parlamentario, además pidió que el Servel establezca si el documento entregado por Guillier cumple con la normativa y que, de ser necesario, proponga modificaciones a la ley electoral, de manera que los candidatos tengan la obligación de entregar un compilado de medidas concretas al inscribirse.

Kast pidió también que el Servel revise las firmas presentadas por Guillier, luego de que se conoció que en el proceso participó el alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, a quien se le vinculó con narcotraficantes de la comuna.

El candidato dijo que su solicitud busca saber si las personas que adhirieron a la candidatura del senador por Antofagasta lo hicieron con total libertad o existió algún tipo de presión. Además calificó el hecho de San Ramón como la "punta del iceberg" de la llegada de la "narcopolítica" al país.

Consultado por los dichos de Guillier, quien le recomendó ir al Psiquiátrico, Kast dijo que "con la salud mental no se juega" y dijo estar dispuesto a asistir si es que Guillier muestra las firmas. "Pasando y pasando", sostuvo el diputado.

Kast además criticó duramente a Guillier y dijo que "he sostenido que quiere subir los impuestos y usa un resquicio legal para pagar menos; que critica a las isapres y fue rostro de ellas; se acerca a Carabineros, pero los trató de lumpen y, dijo que no iría a las elecciones si no había primarias".