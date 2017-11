Comando de Goic dijo que ataque de Piñera por Ley de Pesca es una “cortina de humo”

11:21 El coordinador programático, Eduardo Saffirio, sostuvo que desde el equipo del ex Mandatario buscan desviar la atención de las ex autoridades de su gobierno que se encuentran formalizadas por el caso.

El coordinador programático de la campaña de Carolina Goic, Eduardo Saffirio, se refirió al duro ataque que recibió la senadora DC desde el comando de Sebastián Piñera, donde la acusaron de mentir en su franja electoral, e insistieron en que la parlamentaria sí voto en forma favorable algunos artículos claves de la Ley de Pesca.

“No ha mentido la candidata Goic, ha dicho la verdad. Ella se opuso en lo sustantivo a la Ley de Pesca que inició el gobierno del ex presidente Piñera y que ha terminado en los escándalos que todos conocemos con su ex ministro de Economía, Pablo Longueira, formalizado y el senador Jaime Orpis en una situación similar” dijo Saffirio según consignó La Tercera.

El coordinador programático de la campaña de Goic sostuvo ademas que la senadora, en el último trámite de la ley se encontraba con licencia médica.

Según Saffirio, el ataque del comando de Piñera es una “cortina de humo” para que la atención no se centre en las ex autoridades del gobierno del ex Mandatario que se encuentran formalizadas por la tramitación de la normativa.

“El fondo de este tema es que hoy estamos en una elección presidencial y lo que le interesa a los chilenos es qué vamos a hacer la Ley de Pesca” dijo Saffirio.

En una cita con la directiva del Colegio Médico, en tanto, la candidata Carolina Goic rechazó los dichos de Alejandro Guillier, quien ayer mandó al “psiquiátrico” a José Antonio Kast, quien cuestionó su programa de gobierno y el proceso de recolección de firmas.

Goic dijo que los candidatos tienen que ser muy cuidadosos cuando utilizan palabras para descalificar.