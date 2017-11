Piñera criticó el clima electoral: "Los candidatos se sacan los ojos entre ellos"

El candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, criticó hoy el ambiente electoral a dos semanas de las elecciones.

Pobre y triste espectáculo dan candidatos q, en vez de proponer ideas y soluciones para Chile, se descalifican y sacan los ojos entre ellos — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) 4 de noviembre de 2017

Sus declaraciones las realizó justo el mismo día en que la abanderada DC, Carolina Goic, criticó a la otra opción oficialista por la falta de claridad respecto a su programa de gobierno. "Guillier es más de lo mismo y la gente no lo percibe bien (...) Está sin claridad programática y o de si está o no la retroexcavadora ahí", dijo en entrevista a El Mercurio . Y añadió: "Proyectar una alternativa seria de gobernabilidad no se hace sin claridad programática".

También tuvo palabras para el propio Piñera: "Trata de pintar un panorama bonito, que la gente no se acuerde lo que fue su gobierno, sus deficiencias, apuntando casi a un truco publicitario".

Durante el día, Marco Enríquez-Ominami también apuntó a Guillier: "Me he convencido, después de semanas, que no es de centro izquierda. Lo digo con responsabilidad".