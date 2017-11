Comando de Guillier: "Una vez más ha quedado demostrado que la derecha miente"

Sigue la polémica entre el comando de Alejandro Guillier y el de Sebastián Piñera. Hoy voceros de la candidatura oficialista anunciaron que lograron la meta de visitar un millón de hogares en su puerta a puerta. Y en la actividad el jefe de campaña Osvaldo Correa volvió sobre la candidatura de Chile Vamos, con cuyos miembros ha polemizado en las últimas semanas.

"Una vez más ha quedado en evidencia que la derecha miente. Se nos acusó que no teníamos programa; habíamos hecho 18 anuncios de propuestas distintas. Se nos acusó de no tener contenido, esta campaña no solo tiene contenido sino además se hace cargo de los problemas de las chilenas y los chilenos", dijo. Y añadió: "Hemos sido capaces de visitar un millón de hogares con propuestas muy concretas para decir con mucha fuerza 'No da lo mismo quien Gobierne'".

Respecto a lo que viene, se adelantó que puerta a puerta, visitas a ferias y banderazos, así como actos masivos de cierre en todo el país son las actividades que prepara el equipo territorial de Alejandro Guillier que encabeza Arturo Barrios y que intensificará su trabajo durante las últimas semanas de campaña, con el inicio de una segunda gira territorial que comenzará este miércoles en Punta Arenas.