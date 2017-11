Guillier respondió a la franja de ME-O: "Algunos usan mejores armas que otros"

Hoy la franja electoral del candidato del PRO, Marco Enríquez-Ominami, ocupó parte importante de su tiempo a cuestionar a la carta de Fuerza de la Mayoría, Alejandro Guillier. En el espacio televisivo ME-O recordó que el periodista protagonizó un video a favor de las isapres, que en la elección anterior no descartó votar por Sebastián Piñera y su cercanía con Miguel Ángel Aguilera, alcalde de San Ramón que recolectó firmas para inscribir su candidatura, y que fue vinculado a una presunta red de narcotráfico.

"El episodio de San Ramón no me ha afectado en nada, porque la gente sabe que no soy narcotraficante. Nunca he visto que la gente diga algo de eso. Es una pena que se le dé uso político", dijo hoy en Tolerancia Cero cuando le preguntaron por lo expuesto por Enríquez-Ominami.

"Esto es política y no es amistad. Esto no es personal. Yo no lo tomo como un ataque, lo tomo como una competencia y algunas usan mejores armas que otros. Yo tengo que seguir atento a mi programa", añadió.

Otro tema que abordó fue la polémica que desató el anuncio de la demora en la entrega de su programa de gobierno. Según explicó todo fue un mal entendido: que él había ido comunicando cada una de las propuestas temáticas a lo largo de la campaña y que cuando aseguró que entregaría un compendio, se refería a la prensa. En el panel exihibió su programa.