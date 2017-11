Papá de Felipe Camiroaga apareció en la franja de Sebastián Piñera y causó revuelo

14:06 A la polémica se sumó la ex ministra Mariana Aylwin.

El papá del fallecido animador Felipe Camiroaga sorprendió al aparecer en la franja electoral del candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera.

En las imágenes difundidas anoche se ve a Jorge Camiroaga decir que "la primera vez que voté lo hice por Eduardo Frei Ruiz-Tagle, porque creía en la democracia. Hoy sigo creyendo en los mismos valores, por eso estoy con Piñera".

El hecho generó una fuerte polémica en las redes sociales, a la que se sumó la ex ministra Mariana Aylwin. "Es el padre, no el hijo. No creo que Felipe Camiroaga hubiera cambiado su opinión sobre Sebastián Piñera. Es publicidad al límite, semi engañosa", escribió.

En 2010, el animador entregó su apoyo a candidato de la entonces Concertación, Eduardo Frei.

Usar la imagen de Felipe Camiroaga en la franja ha sido, hasta ahora, lo más bajo de Piñera. En su momento el eligió a Freí por sobre Piñera — Waldo Carrasco (@waldocarrasco) 6 de noviembre de 2017

Felipe Camiroaga JAMÁS habría votado por el bracicorto. No se confunda señora Juanita! #FranjaElectoralpic.twitter.com/MAjb00Mn7f — Ricardo C (@Ricky_k9) 5 de noviembre de 2017

Felipe Camiroaga se declaró Bacheletista, concertacionista, además apoyó a los estudiantes y otros movimientos, apoyó a Frei en el 2009. — Sebastián ???? (@sebasantanders) 6 de noviembre de 2017

Qué absurdo Piñera poniendo al papá de Felipe Camiroaga en su franja. Cuando todos sabemos que él era el más bacheletista de todos ?? — Felipe Rivas (@piperivas) 5 de noviembre de 2017