Beatriz Sánchez afirmó que ME-O "no va a estar en la segunda vuelta"

La candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, aseguró que su contendor del PRO, Marco Enríquez-Ominami, no pasará a segunda vuelta.

"Le tengo mucho cariño, voté por él dos veces, ME-O no va a estar en la segunda vuelta, seamos realistas, lo estamos dando vuelta. La opción que queda para el 19 de noviembre es quién va a ir a acompañar a Piñera: lo hace Guillier o yo. Creo que la mejor opción para segunda vuelta soy yo, creo que el mejor programa es el mío", dijo en el ciclo #SiyofueraPresidenta.

La periodista aclaró que "yo nunca he dicho que no voy a votar por nadie en segunda vuelta", aunque no quiso adelantar la discusión.