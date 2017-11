Piñera y recortes de programas: “El gobierno es generoso con sí mismo y le aprieta el cinturón a los chilenos”

16:14 El ex Mandatario y candidato de Chile Vamos profundizó en cómo logrará financiar US$ 7 mil millones, la mitad del costo de su programa, con recortes y reasignaciones de programas gubernamentales mal evaluados. Como ejemplo mencionó al Sence, Más Capaz y el Consejo Nacional de la Infancia.

El candidato presidencial de Chile Vamos y ex presidente, Sebastián Piñera, se refirió a una de los temas por los que fue interrogado ayer en el debate televisivo organizado por Anatel: el financiamiento de la mitad de su programa de gobierno con recortes y reasignaciones de programas gubernamentales mal evaluados.

La cifra que el ex Mandatario ha sostenido, podrá recaudar con esta decisión es de US$ 7 mil millones y según sostuvo hoy, “es mayor austeridad, reasignaciones de gastos, no es que los programas se van a terminar. Se van a reasignar a programas eficientes”.

Piñera planteó que se reducirá en 20% los “gastos excesivos e innecesarios: viáticos, viajes, vamos a volver a un criterio sano de austeridad, no reemplazar automóviles con la frecuencia con que se hace, no contratar asesores con sueldos millonarios, los gastos en bienes de consumo lo vamos a reducir en US$ 240 millones”-

Además reiteró que más de 300 programas serán reasignados, entre los que citó, a modo de ejemplo, el programa “Mas Capaz” que dijo que hasta US$ 86 millones, el Sence, con un gasto que estimó en US$ 300 millones y el Consejo Nacional de la Infancia que, según sostuvo Piñera, tiene un gasto de $ 3.200 millones.

Consultado de si se trata de recortes o reasignaciones, Piñera dijo que “lo más son reasignaciones. El gobierno es generoso con si mismo y le aprieta el cinturón a los chilenos”.

Sobre el debate televisivo de ayer, y la agenda de los candidatos en general, Piñera se mostró crítico y dijo que “lo que he visto estas últimas semanas es un espectáculo triste, deprimente. Cuatro candidatos que se sacan los ojos unos con otros y se acusan de los crímenes más horrendos”.