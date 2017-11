ME-O: "Guillier y su diputado que le gusta 'facebookear' serán invitados a mi comando en segunda vuelta"

El candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez Ominami se reunió con el Colegio Médico para debatir sus propuestas de salud. Desde allá, apuntó sus dardos contra el programa de Alejandro Guillier y contra Sebastián Piñera. Además, aseguró que pasará a segunda vuelta y él mismo contactará al senador por Antofagasta para que sea parte de su comando.

"Yo habría esperado más rigurosidad en el programa de Guillier, tiene que ser más desarrollado. Encontramos que tenemos dificultades, anuncian un fondo único de salud y el fin de la AFP y no dicen cómo ni de dónde sacan la plata, es poco responsable y una pereza", acusó ME-O.

Con miras a una segunda vuelta, Ominami precisó que "convocaré a Guillier e incluso a su diputado que le gusta 'facebookear' también estará invitado a ser parte de nuestro comando en segunda vuelta. No se trata de mi sensibilidad (...) encantado de tener su apoyo. Esa noche yo llamaré personalmente a Guillier para pedirle que se sume al comando, no mandaré mensajeros como se ha hecho conmigo, si quiere me contestan el teléfono o no, pero estaré ahí con máxima humildad".

Y agregó que el candidato de la Fuerza de Mayoría no ha querido llamarlo pese a tener su celular. "Me conseguí su teléfono y él tiene mi celular, porque su diputado lo ha hecho público".

Sobre Sebastián Piñera, ME-O aseguró que el candidato de Chile Vamos pagará el puente Cau Cau con más impuestos si llega a La Moneda.

"Yo creo que Guillier es buena persona y que por eso le pasan cosas como lo que le pasó, se le metieron unos 'narcos' entremedio. Piñera en cambio, ya no es buena persona, partió diciendo que tiene el mejor programa del mundo y no sabe que programa va a recortar", sostuvo.

En materia de salud, ME-O explicó que se compromete a usar los ahorros de los chilenos para la salud, "unos $4 mil millones de dólares que retiraré del colchón de dinero del cobre, que irán a fármacos, consultorios, médicos y hospitales, pero no soltaré las isapres (...) buscaré la fórmula que esas utilidades vayan a Fonasa", precisó el candidato.