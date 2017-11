Gobierno tras los dichos de Campos sobre Punta Peuco: "Es un tema que se está evaluando"

14:18 La vocera, Paula Narváez, dijo que la Presidenta cumplirá sus compromisos y atribuyó al "estilo particular" del ministro de Justicia sus declaraciones donde puso en duda el cierre del penal.

La vocera de Gobierno, Paula Narváez, salió al paso de las declaraciones del ministro de Justicia Jaime Campos, quien puso en duda el cierre del penal Punta Peuco.

"¿Alguien ha escuchado a la Presidenta de la República decir: 'Voy a cerrar Punta Peuco'? ¿Lo ha escuchado alguien? Yo no lo he escuchado, todo lo demás han sido interpretaciones de ustedes (los periodistas) o de otras personas", afirmó el secretario de Estado.

Para la portavoz, sus dichos se deben al "estilo particular" que tendría Campos para expresarse.

"No hay ninguna novedad en las palabras del ministro Campos si ustedes las escuchan bien. Más bien responden a un estilo particular que tiene él de comunicar", dijo.

"Nosotros en esto no vemos ninguna variación a lo que ya hemos dicho previamente. Es un tema que se está trabajando, es un tema que se está evaluando, y en el momento que exista una decisión al respecto, será informada oportunamente", recalcó.

Consultada si el Ejecutivo tiene "un compromiso" con el cierre del penal, donde permanecen condenados por delitos de lesa humanidad, Narváez manifestó que "la Presidenta consultada sobre el tema señaló que se cumplían los compromisos".

Respecto a la forma en que el titular de Justicia se refirió a una de las víctimas del Caso Quemados, Carmen Gloria Quintana, a quien trató como "una señora", la ministra llamó a no "sobre interpretar".

"No hagamos atribuciones, yo creo que en esto sobre interpretar los dichos no contribuye a entender el fondo de la situación. Yo no tengo ninguna duda del máximo respecto que puede expresar el ministro de Justicia respecto de Carmen Gloria Quintana", enfatizó.