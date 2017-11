Kast emplazó a Piñera a no seguir "pegándome en las canillas"

09:55 El candidato independiente dijo que "si sigue, va a ser muy difícil que aunque llame a votar por él, la gente que me apoye lo siga".

El candidato presidencial independiente, José Antonio Kast, emplazó a su contendor de Chile Vamos, Sebastián Piñera, a no seguir "pegándome en las canillas".

"Piñera tiene un rol, si sigue pegándome en las canillas va a ser muy difícil que aunque llame a votar por él, la gente que me apoye lo siga", dijo a Tele13 Radio

El diputado acusó un doble discurso del ex Presidente. "Me dolió lo de los cómplices pasivos, y se lo representé a Sebastián Piñera, porque dentro de los cómplices pasivos fue jefe de campaña de Büchi, que fue ministro de Hacienda de Pinochet. Uno no puede tener doble discurso", dijo.

Kast sostuvo que Piñera "está preocupado, primero dice que nadie se puede robar el voto de la familia militar en retiro, luego Chadwick tiene reuniones con las familias en retiro, trata de acercarse, manda mensajes, todo me parece muy bien. Me parece mal que quiera degradar a los condenados porque es un tema constitucional, como ve que se equivoca en su planteamiento, luego plantea algo distinto para matizar. Ha ido y venido porque parece que las preguntas no tiene preparadas las respuestas", comentó.

El candidato independiente también aseguró que tras las elecciones "Gobierno de derecha va a haber de todas maneras", agregando que "la gente lo único que quiere es que se vaya este Gobierno y llegue otro que haga algo distinto".