[AUDIO] Goic por diputados que planean apoyar a Guillier la noche de la elección: “No me voy a distraer”

La candidata presidencial de la Democracia Cristiana (DC), Carolina Goic, evitó referirse a los diputados que planean apoyar a Alejandro Guillier la noche de la elección del 19 de noviembre por la indefinición del partido de cara a segunda vuelta. “Estoy full haciendo campaña”, dijo.

Goic consultada en Radio Digital por la iniciativa que encabeza Aldo Cornejo afirmó que “los temas del partido los vamos a discutir en el partido, de aquí al 19 de noviembre yo estoy full haciendo campaña, trabajando en terreno, así que no me voy a distraer. Percibo cómo hemos ido creciendo y estoy segura que daremos una sorpresa”.

La senadora destacó que para entregar su apoyo en segunda vuelta, el piso mínimo que pedirá es que existan “vetos ideológicos, donde estén las personas en el centro, salir de las trincheras y eso es lo que voy a poner sobre la mesa”.

Para la abanderada falangista “la Nueva Mayoría es un proyecto que termina en marzo de 2018 y que no funcionó, porque no hubo proyección”. Para la parlamentaria el Partido Comunista (PC) “como está no es posible generar acuerdos”.

Carolina Goic aseguró que su candidatura representa al “chileno decente”, el que tiene una postura moderada y está alejada de la lógica refundacional de izquierda y derecha.