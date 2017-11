Matías Walker a Piñera: "Minimizar a los funcionarios públicos por ser de un partido me parece populista e inadecuado"

08:37 "No me podría imaginar que hay 20 mil operadores en la repartición pública. Si tiene los datos podría entregarlos", dijo el diputado DC.

El presidente interino de la Democracia Cristiana, Matías Walker, se refirió a la ofensiva de Sebastián Piñera contra los operadores políticos que trabajan en el Gobierno, donde apuntó principalmente al director del Sence, Pedro Goic, hermano de la candidata presidencial de la falange.

"Entrar en este tipo de caricatura no le hace bien a Piñera, descalificar a una persona que pueda ser militante de un partido para ejercer una función pública. Me parece que diga quiénes son. Está bien lo que hizo Carolina, caer en este tipo de generalizaciones hace mal. Hay operadores y lo importante es que puedan ser identificados si no hacen su trabajo, eso es cuestionable. Creo que Piñera cae en este tipo de generalizaciones que son bastante populistas", dijo a Tele13 Radio

El diputado agregó que "no me podría imaginar que hay 20 mil operadores en la repartición pública. Piñera si tiene los datos podría entregarlos. En el Gobierno de Piñera 11 mil funcionarios públicos dejaron de ejercer su función, minimizar a los funcionarios públicos por ser de un partido me parece populista e inadecuado", enfatizó.

Sobre las críticas de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien cuestionó el funcionamiento del Sence afirmando que "era una máquina de hacer fraude", Walker sostuvo que "ella se falta el respeto así misma como funcionaria pública y militante de un partido. El programa 'Más Capaz' es un programa de capacitación. Yo he estado en ceremonias del programa. (...) Los invito a que entrevisten a los beneficiarios porque han ido mejorando sus resultados. Piñera dijo que iba reasignar 7 mil millones y no ha demostrado cómo lo va a hacer, es absolutamente imposible que lo haga".

"Goic tiene dos hermanos en el servicio público y eso es un orgullo, se ha rebajado la valorización de la función pública. El propio Piñera ha tenido parientes en la función pública y me parece bien porque su familia ha impulsado la función pública. (...) A Goic no le pueden sacar nada, no le pueden sacar boletas y se meten con su familias y lo hacen de manera burda de parte de alguien que ha tenido parientes competentes al igual que los familiares de Piñera", enfatizó.