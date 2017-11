Gobierno pidió “no denostar” a funcionarios públicos y pidió distinguir entre “operador” y “militante”

La ministra vocera del gobierno, Paula Narváez se refirió a la discusión que han sostenido los candidatos presidenciales Sebastián Piñera (Chile Vamos), Carolina Goic (DC) y Alejandro Guillier (La Fuerza de la Mayoría), por los funcionarios públicos, la que ha desatado duras declaraciones, acusaciones y menciones a familiares.

“No corresponde”, dijo la ministra Secretaria General del Gobierno, quien además dijo que “lo importante es no hacer caricaturas, valorar el rol de los miles de funcionarios públicos. Denostando no se pueden ganar votos“.

Narváez además llamó a que “se defina qué es un operador político y qué es un militante, porque denostar a los militantes, meter en un mismo saco, confundir, no corresponde”.

“No se puede enjuiciar negativamente a las personas que trabajan legítimamente en el sector público, que tienen sus propias competencias, sus propias trayectorias profesionales, no se les pueede castigar” dijo la vocera, quien además planteó que “las personas que se dedican a la actividad pública, es altamente probable que se interesen en trabajar en el Estado”.