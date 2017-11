ANEF evalúa acciones legales por discriminación e injurias por dichos de candidatos sobre funcionarios públicos

El presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Carlos Insunza, dijo que la agrupación estudia medidas legales por los dichos de diversos candidatos presidenciales, respecto de la labor de los funcionarios públicos, en medio del debate de campaña.

La discusión, que se inició luego de que el ex presidente y abanderado opositor, Sebastián Piñera, anunció que financiará la mitad de su programa de gobierno, reduciendo gastos que considera excesivos en el Estado. Sus dichos dieron paso a declaraciones cruzadas con otros candidatos, donde se han emitido duros dichos.

“A propósito de la brutalidad de las expresiones, estamos evaluando medidas judiciales para denunciar por discriminación e injurias a quienes han emitido estos dichos” dijo Insunza.

El dirigente de los empleados fiscales, además dijo que “en los próximos días vamos a evaluar cuál es el conducto. No es tolerable, aún en una campaña, que se use a los trabajadores del Estado a fin de generar efectos en la elección”.

El ministro (s) de Interior, Mahmud Aleuy planteó que “la descalificación no le sirve a Chile y por eso creemos que hay que hacer esfuerzos por mantener el nivel del debate que sea acorde no sólo con quienes quieren ocupar los cargos, sino que es lo que el país necesita”.