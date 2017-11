[VIDEOS] Banco Estado le negó el préstamo a Alejandro Navarro: “Vamos a estudiar las acciones legales”

16:28 El candidato presidencial del Partido País se quejó de ser el único abanderado al que no le facilitaron dinero: “He tirado monedas, pero no he estirado las manos”.

El préstamo que solicitó el candidato presidencial del Partido País, Alejandro Navarro, al Banco Estado fue definitivamente rechazado. El abanderado se quejó de ser el único abanderado al que no le facilitaron dinero. “He tirado monedas, pero no he estirado las manos”.

Navarro señaló que “no encuentro motivo alguno para que Banco Estado no autorice el préstamo. A Sebastián Piñera le han prestado más de $2 mil millones, para qué necesita más dinero un multimillonario y con dinero de todos los chilenos. Esto es discriminación y la vamos a denunciar, espero que nos den una buena explicación”.

Exigimos que @BancoEstado nos de respuesta por crédito. No están cumpliendo con Art. 19 de Igualdad ante la Ley! ?? https://t.co/5V5SAcvjFY — Alejandro Navarro (@navarrobrain) 10 de noviembre de 2017

Además, agregó que “los candidatos de menos recursos son los menos conocidos, la legislación que se aprobó sigue siendo la que favorece a los poderosos. El que viola la ley no puede hacer la ley. En las competencias olímpicas cuando hay casos de doping te quitan la medalla, no puede ser una multa. Pasamos de la extrema propaganda al desconocimiento absoluto de los candidatos. Esta campaña no ha podido tener un préstamo y eso limita”.

Ahora entramos a Banco Estado para una respuesta definitiva https://t.co/WFTpsxQXaO — Alejandro Navarro (@navarrobrain) 10 de noviembre de 2017

Tras salir de una reunión que solicitó con el establecimiento, informó que “nos fue mal, Banco Estado, banco de todos los chilenos, dijo que Alejandro Navarro no reúne las condiciones para un préstamo. Le prestaron dinero a todos los candidatos, menos a Alejandro Navarro. No tenemos deuda, nos demoramos, pero pagamos. Vamos a estudiar todas las acciones legales que correspondan, mi equipo jurídico va a evaluar todas las acciones, el principio es todos los ciudadanos. He tirado monedas, pero no he estirado las manos”.

Watch on #Periscope: Saliendo de reunión con Banco Estado, tenemos respuesta por el crédito a una semana de elecció… https://t.co/QIKGcOISWR — Alejandro Navarro (@navarrobrain) 10 de noviembre de 2017

Desde el comando de Alejandro Navarro adelantaron que se apegarán al Artículo 19 Numeral 2 de la Constitución de Chile, que señala que “la Constitución asegura a todas las personas la igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley".

El escrito –que podría ser un recurso de protección- sería presentado el lunes, tras ser elaborado y revisado por el equipo jurídico del aspirante a La Moneda.