El PPD congeló la militancia de Patricio Hales tras nuevas denuncias de abuso sexual

18:40 El ex parlamentario oficialista ya había sido denunciado por una masajista el año pasado. Ahora Revista Sábado citó el testimonio de una ex trabajadora y de su hijastra.

El PPD reaccionó enfáticamente esta tarde tras las denuncias que se dieron a conocer en contra del ex parlamentario, Patricio Hales. Según publicó Revista Sábado, tanto su hijastra como una ex trabajadora dieron su testimonio en contra del ex embajador, que ya había sido denunciado por una situación similar el año pasado.

Ante esto, el partido decidió congelar su militancia y advirtió en un comunicado de prensa "que de ser confirmadas (las acusaciones) por la justicia, su permanencia en el PPD es inviable". En la declaración, detallaron que los testimonios "revisten la mayor gravedad y serán puestos en conocimiento del Tribunal Supremo del partido".

Asimismo explicaron que "para el Partido por la Democracia la violencia contra la mujer, en cualquiera de sus formas, y especialmente la violencia sexual, se aparta de los principios partidarios y reviste la mayor gravedad. Consideramos que es un conducta éticamente inaceptable".