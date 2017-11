El Gobierno dijo que Piñera no tiene límites y lo acusó de aprovechamiento político

La Moneda respondió con dureza a Sebastián Piñera. Esta tarde, la vocera Paula Narváez criticó que el candidato presidencial opositor haya acusado negligencia al Ministerio de Salud por la muerte de Daniela Vargas, la joven que estaba en el Sename y que murió esperando trasplante.

"Pareciera ser que el candidato de la derecha no conoce límites, porque utilizar políticamente un caso tan doloroso como el de Daniela para sacar créditos políticos electorales no se comprende", dijo la ministra.

Y aunque dijo que este "aprovechamiento político no merece comentarios", detalló que "hacer vinculaciones antojadizas e irresponsables, no se condicen con alguien que ha sido Presidente de la República y sabe perfectamente las complejidades que pueden rodear un caso como este. Reducirlo y caracterizarlo no resulta responsable".