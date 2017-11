Iván Moreira tras ser desaforado: “No he hecho nada distinto a lo que toda la clase política ha hecho”

08:45 El senador UDI no podrá ejercer su labor legislativa por un tiempo indefinido y admitió que volvería a reconocer que pidió a sus cercanos emitir boletas a Penta por trabajos no realizados para financiar su campaña en 2013.

La Corte Suprema confirmó el desafuero del senador UDI, Iván Moreira, por nueve votos a favor y ocho en contra por emitir boletas falsas a Penta para financiar su campaña en 2013. El parlamentario no podrá ejercer su rol legislativo, pero sí podrá disponer de su salario y dijo que no hizo nada distinto a lo que toda la clase política ha hecho.

Moreira, en conversación con La Tercera , dijo que “esta era una práctica habitual. En los pasillos y al oído, todos me decían –de izquierda, derecha y centro- ‘esto es lo más injusto que ha ocurrido’. Seguramente por temor, todos callaron. Indudablemente, hubo una molestia cuando dije -y lo repito- que no he hecho nada distinto a lo que toda la clase política ha hecho. Y después se empezaron a conocer una serie de casos similares y mucho más graves y delicados que el mío”.

Sobre la decisión de la Corte Suprema afirmó que “sentí decepción, porque estoy convencido de mi inocencia y de que no he cometido ningún delito. Pude haber cometido una infracción electoral, pero jamás un delito tributario. Este ha sido un peregrinaje muy duro de prácticamente dos años, en que he tenido que vivir una pesadilla, una verdadera persecución política. Se ensañaron conmigo, con mi mujer, mi familia y con las personas que trabajan conmigo”.

El senador agregó que “el mecanismo que utilicé era irregular, que las personas que emitieron las boletas trabajaron conmigo, que recibieron una remuneración y eran gastos de campaña electoral como está establecido, por lo tanto, de ideológicamente falsas las boletas no tienen nada, lo que ocurrió fue que un tercero pagó servicios prestados en mi campaña electoral”.

Sobre el fallecido Hugo Bravo, a quien le solicitó formalmente dinero, aseguró que “era una persona que me estimaba y al que yo estimaba. Lo llamaba por teléfono, lo saludaba para su cumpleaños de repente, no era un amigo íntimo, pero lo conocía… Porque cayó en desgracia no voy a hablar mal de esa persona. Yo ya no tenía dónde golpear. Esa es la explicación de por qué tuve que llegar a Penta y me entendí siempre con Hugo Bravo”, finalizó.