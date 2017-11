Kast en el cierre de su campaña: “No hay nada más útil para Chile que dos candidatos de derecha pasen a segunda vuelta”

El candidato presidencial independiente dijo que “la familia chilena normal lo que quiere es saber que no van a ser asaltados y que sus hijos van a llegar bien a sus casas, especialmente en La Araucanía”.

Kast señaló que “nos prometen cada cuatro años que vamos a vivir en prácticamente un paraíso y solo nos suben los impuestos para beneficiar sus bolsillos (…) La familia chilena normal lo que quiere es saber que no van a ser asaltados, que sus hijos van a llegar bien a sus casas y especialmente en La Araucanía, donde el Estado les ha fallado en el derecho a vivir tranquilos”.

Además agregó que “queremos que este país vuelva a ser un país de tranquilidad y para eso hay que derrotar la delincuencia, narcotráfico y terrorismo. Cuando uno habla con la verdad, siempre gana. Aquí lo importante no es que ganemos el 19 de noviembre, es que Chile gane. Nosotros ya ganamos, sacamos la voz y esta lucha no termina aquí. Este 19 de noviembre no se elige al Presidente de la República, se elige quiénes pasan a segunda vuelta”.

En opinión del diputado “Chile se va a volver a poner de pie cuando defendamos con fuerza las convicciones y no hay nada más útil para Chile que dos candidatos de derecha pasen a segunda vuelta. Este 19 de noviembre no habrá ganador, eso ya es mentir”.

Citando la canción “Despacito” de Luis Fonsi cerró su discurso donde calificó que, pese al cansancio de él, su familia y equipo durante la campaña, van “pasito a pasito”.