Lagos y una eventual segunda vuelta del oficialismo: "Esperamos que pueda producirse una convergencia"

Ayer El ex Presidente de Chile habló sobre las elecciones presidenciales de la próxima semana. Además contó que supo que debía bajar su precandidatura cuando el PS decidió apoyar a Alejandro Guillier: "El horno no estaba para bollos", dijo.

El conductor de televisión Cristián Warnken, compartió hoy en su página de Facebook una conversación política con el ex Presidente Ricardo Lagos. En ella conversaron sobre las elecciones presidenciales del próximo domingo. Lagos lamentó que el oficialismo no hiciera primarias y llegue con dos candidatos a la elección. "En cierto modo querrá decir que el próximo 19 será la primaria entre estas dos candidaturas y esperemos que después de eso haya una segunda vuelta y pueda producirse una convergencia", analizó.

En la conversación también recordó su fallida precandidatura presidencial: "Era una situación difícil en la que se encontraba la coalición para poder ser capaces de desembocar en un solo candidato y muchos me dijeron '¿por qué no intenta usted hacerlo'? y lo dije cuando señalé mi disposición: 'si mi nombre sirve para la unidad, esplendido".

Asimismo contó cuál fue el momento clave en que desistió de seguir adelante: cuando el PS optó por apoyar a Alejandro Guillier. "Está claro que si mi propio partido pensaba que yo no era el más adecuado, quiere decir entonces que 'el horno no estaba para bollos'. Por lo tanto, tomé nota de aquello y decliné, porque cómo voy a pedir el apoyo de otros, si los míos me dicen que no".