Goic y posible segunda vuelta entre Piñera y Guillier: "Hasta el 19 me niego a ponerme en ese caso"

09:13 Sobre las elecciones del domingo, la candidata presidencial de la DC afirmó que "vamos a enfrentar el resultado". "He demostrado que soy una mujer que da la cara, que no pone la tierra bajo la alfombra cuando viene la suegra", dijo.

La candidata presidencial de la DC, Carolina Goic, se refirió al panorama a una semana de las elecciones y a los escenarios en una segunda vuelta.

Sobre un eventual balotaje entre Sebastián Piñera y Alejandro Guillier, la senadora dijo a Tele13 Radio que "hasta el 19 me niego a ponerme en ese caso".

La abanderada falangista expresó que "hay muchas" diferencias con Guillier: "Me reconozco desde la política, no reniego de lo que soy. Creo en la buena política y desde ahí me paro, él ha dicho sus palabras (...) lo que hemos hecho es recuperar nuestra mejor tradición. Lo tercero es que no satanizo a nadie".

Respecto al guiño de Ricardo Lagos, Goic comentó que "no voy a decir si es apoyo explícito; es bien cuidadoso en decir por quién vota, pero quiero agradecer sus palabras desde el punto de vista central: del rol de la ética, de si no hay un proyecto detrás. Me alegro que respalde la tesis que hemos tenido en la candidatura".

"Es claro en decir que la unidad no es el pegoteo, lo que dice es que si es el poder por el poder no es lo que necesita la centro izquierda, me alegro que lo ponga sobre la mesa", añadió.

También se refirió a la relación de la DC con el Partido Comunista y la construcción de acuerdos: "Con Juan Andrés Lagos, con Karol Cariola que dice que la Concertación administró el modelo de la dictadura, con ese Partido Comunista no, porque además se ha quedado en el pasado".

"No soy yo la que pone el tema en cada entrevista, la influencia del PC ha sido mayor a su representación", dijo, agregando que la Nueva Mayoría "como coalición fracasó, no se proyectó".