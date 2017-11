Sánchez: "Lo que ha dicho Guillier es una campaña del terror contra Piñera y así no se le gana"

09:40 La candidata del Frente Amplio sostuvo que el abanderado de Fuerza de Mayoría "presentó un compendio donde no me deja claro qué es lo que quiere. Es muy parecido al Frei del 2009".

La candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, acusó una "campaña del terror" de Alejandro Guillier contra Sebastián Piñera.

"Según lo que hemos visto, Alejandro Guillier es de los candidatos más competitivos, pero él en un momento dijo que no iba a tener programa, que lo iba a presentar después de la primera vuelta, y presentó un compendio que a mí no me deja muy claro para dónde va y qué es lo que quiere. Lo que ha dicho contra Piñera es, más bien, una campaña del miedo, del terror, y creo que a Piñera no se le gana con campañas del terror", dijo a radio Cooperativa

La periodista sostuvo que el abanderado de Fuerza de Mayoría "es muy parecido al (Eduardo) Frei del año 2009, es muy parecida (la suya) a esa campaña, y si queremos ser competitivos, si queremos estar firmes contra Piñera, creo que yo soy la mejor opción para la segunda vuelta", recalcó.

Sánchez también consideró como "una falta de respeto" adelantar escenarios en segunda vuelta. "Hoy estoy dejando todo en la calle para mostrar nuestra propuestas, porque si no estamos en segunda vuelta no está el no más AFP. Un cambio de AFP nos asegura mejores pensiones", recalcó.