Duras críticas a Chadwick por decir que Mónica Rincón “puede que tenga un problema o un mal momento”

Anoche, el ex presidente y candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, tuvo una dura discusión con los panelistas de Tolerancia Cero, en particular con la periodista y conductora de CNN, Mónica Rincón.

Luego de que Rincón y su compañero en el canal de noticias, Daniel Matamala, le preguntaron al candidato por la utilización de empresas “zombies”, Piñera entregó una respuesta que no dejó conformes a los profesionales, quienes siguieron realizando consultas y el ex Mandatario los acusó de estar mal informados.

El jefe político de la campaña, Andrés Chadwick, comentaba el intercambio en Twitter y acusó “doble estándar total” de los periodistas de CNN. “Algunos panelistas de Tolerancia Cero están más obsesionados con las pequeñeces que no hacen diferencias, que con entrevistar al más probable próximo Presidente de Chile”.

Sin embargo, uno de los tweets que recibió el mayor número de comentarios y críticas, fue uno en que apuntó directamente a Rincón.

“¿Que le pasará a la Mónica Rincón? Puede que tenga un problema o un mal momento. Ojalá sea pasajero. Está como enojada y es tán simpática normalmente” dijo el ex ministro del Interior.

Qué le pasará a la Mónica Rincón ? Puede que tenga un problema o un mal momento . Ojalá sea sólo pasajero . Está como enojada … y es tan simpática normalmente . — Andres Chadwick P (@andreschadwickp) 13 de noviembre de 2017

Le faltó decir que andaba con la regla! Subamos el nivel y no sea falto de respeto, por favor. — Blanca Lewin (@blancalewin) 13 de noviembre de 2017

Hace periodismo, no RRPP. — Danilo Díaz (@HinchaPuma) 13 de noviembre de 2017

El machismo del ex ministro del interior y primo del Miguel Juan queda al descubierto por que Mónica Rincón no hace las preguntas bandejeras de Parot o Villega #ToleranciaCero — NEGRITA®MARCELA (@siquieresmelees) 13 de noviembre de 2017

Bueno, aguántense cuatro años, que vamos a andar de mal genio, a pesar de que somos súper simpáticos, como la @tv_monica — MarceloLeonart (@MarceloLeonart) 13 de noviembre de 2017

Que mal gusto y machista, insinuar qué hay algo emocional en @tv_monica; cuando hace las preguntas que profesionalmente formula, y q su candidato elude, de la misma forma como lo hace con los impuestos #Tolerancia0 — Alejandra Gallardo (@Malegallardo) 13 de noviembre de 2017

El comentario de Chadwick fue blanco de diversas críticas de los usuarios de la red social, quienes acusaron machismo del jefe político de la campaña de Piñera.