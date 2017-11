Josefa Errázuriz desilusionada porque RD no defendió proyecto educativo: “Me dolió en el alma”

A un año de perder la alcaldía de Providencia, la ex edil de esa comuna, Josefa Errázuriz manfiestó su desazón con Revolución Democrática a quienes acusó de no defender el programa de educación impulsada por su administración en el municipio.

“Voy a ser honesta. Creo que con RD construimos un gran programa de educación. Mi gran desilusión es que ellos no lo defendieron cuando por una inversión económica, que es para una inversión social, nos acusaron de llevarnos plata para la casa”, dijo Errázuriz en entrevista con diario Pulso.

La ex alcaldesa de Providencia dijo que no esperaba una defensa para ella, pero sí “un proyecto que ojalá Chile lo tuviera porque fue extraordinario y, en el cual ellos participaron activamente. RD estaba en educación y quisimos que ese fuera un programa piloto”.

“A mí me dolió en el alma que no defendieran un programa del cual no me puedo atribuir la autoría. Era de ellos y con mucha fuerza nuestro gobierno local lo apoyó” dijo Errázuriz.

La ex edil actualmente participa apoyando al candidato a diputado por el distrito 10, Nicolás Muñoz (DC), por donde actualmente es parlamentario y respostula, el líder de RD, Giorgio Jackson.