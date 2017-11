Goic agradeció disculpas de Piñera por criticar a su familia: "No fui yo quien cayó en el barro"

La candidata presidencial de la DC, Carolina Goic, se refirió a las disculpas del candidato Sebastián Piñera, luego que el expresidente lanzara sus dardos contra la familia de la abanderada.

Las declaraciones ocurrieron después que el candidato de Chile Vamos anunciara el fin de programas sociales del Sence y Senda por la senadora y sus hermanos. "Quiero decirle a la familia Goic que yo entiendo su preocupación, porque es la familia que tiene más miembros apitutados en la administración pública”.

Tras sus dichos, el expresidente pidió disculpas y dijo que las hizo tras recibir "ataques brutales" por parte de la familia de Goic.

"Agradezco el gesto de Piñera, me parece que es lo que corresponde. Es austero y bajo lo que hizo y me pareció necesario defender la honra y el valor de mi familia que son honorables (....) no fui yo quien cayó en el barro. Así que reconocer me parece finalmente que no le parecieron sus dichos y me parece lo más acertado", comentó Goic.

En relación a la campaña de la abanderada de la DC y su fuerte énfasis en la ética, la senadora también se refirió a las empresas zombies que Piñera admitió haber adquirido pero que no quiso profundizar en ellas.

"Una empresa zombie puede estar al filo de la legalidad, quizás hasta es legal. Pero no es correcto que hablemos entonces de mecanismos para el pago de impuestos", sostuvo.

Goic destacó una entrevista del expresidente Ricardo Lagos, donde admitió que es él quien "da señales de las luchas que debe seguir el país", como el compromiso de la buena política y la transparencia.

"Hoy las palabras de Lagos son un salto desde la política hacia la buena política. Ha sido una tesis inicial probablemente menos vistosa, pero responsable: cómo rearticulamos una mayoría competitiva frente a Piñera", precisó.

La senadora hizo estas declaraciones tras sostener una reunión con 18 embajadores de la Unión Europea, desde donde también realizó un llamado a los extranjeros a votar el próximo domingo.